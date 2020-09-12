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Dizdarlı: Covit-19 a ayrılmış yatak sayısı nedir?

12 Eylül 2020
Bülent Dizdarlı
Bülent Dizdarlı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete bazı sorular sordu ve bu soruların yanıtlanması gerektiğini söyledi. İşte yapılan paylaşım:

“Şu soruların yanıtını bulacağımız, sürekli güncellenen bir internet sitesi olsa, en azından daha çok güven duyacağız.

1- Bu güne kadar kaç hastamız oldu?
2- Bunların yaş dağılımı nedir?
3- Cinsiyetleri nedir?
4- Mesleki dağılımları nasıldır?
5- Uyrukları nedir?
6- Kaç tanesi semptomsuzdur?
7- Semptomla gelenlerde görülen bulgular ve oranları nedir?
8- Kaç hastamız taburcu oldu?
9- Yatırılan ve iyileşen hastaların ortalama yatış süresi ne kadardır?
10- Kaç hastamızı ambulans uçakla Türkiye’ye gönderdik?
11- Hasta olarak ülkeye gelenlerin , Güney kapısı, uçak ve gemi ile gelenlerin oranları nedir?
12- Günde kaç test yapılıyor?
13- Bu testlerin ne kadarı random test?
14- Bu testlerin ne kadarı temaslı takibinde yapıldı?
15- Bu testlerin ne kadarı hasta takibinde kullanıldı?
16- İlaç durumumuz nedir?
17- Kaç antikor seviyesi yüksek plazma dondurulmuş olarak beklemektedir?
18- Yoğun bakımda kaç hastamız var?
19- Kaç ventilatör hazır durumdadır?
20- Depolarda ne kadar daha ventilatör vardır?
21- Yoğun bakımlarda çalışan hemşire – hekim sayısı nedir?
22- Polikliniklerde çalışan – hekim hemşire sayısı nedir?
23- Covit-19 a ayrılmış yatak sayısı nedir?
24- Hangi ilçelerimizde ateş polikliniği vardır?
25- Ateş polikliniklerinde çalışan hekim hemşire sayısı kaçtır?
26- Temas gurubunda çalışan personel kaç kişidir?
27- Ateş poliklinikleri, yoğun bakımlar, yatılı klinik ve temas gurubunda çalışan hekim ve hemşirelerden hastalanan olursa yerine kimin konulacağı planlandı mı?”

 


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