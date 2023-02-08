Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na tepki yağdı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye’nin insani yardıma izin verdiğini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki yağdı.

Dışişleri bakanlığı açıklamasında ““Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriou’nun Twitter hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi yönündeki teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiğine ilişkin bir paylaşım yaptığı bilgimize gelmiştir. Söz konusu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Rum tarafı böylesine insancıl bir konuyu bile istismar ederek kendi lehine siyasi manipülasyon yapmaya devam etmektedir. Rum tarafınca yapılan bu yöndeki yalan yanlış açıklamalara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine getiririz.” ifadelerini kullandı.

Tepkiler

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: Göçük altındayız. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Acı içindeyiz. Ve siz saçma sapan sözde siyasi tavırlarla tuz biber oluyorsunuz. Susuyoruz. Aklımız çocuklarımızda. Yüreklerimiz orada. Dualarımız onlarla.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay: İnsani konular söz konusu olduğunda, hele bu türden doğal afet durumlarında siyasi kavgaları bir kenara bırakmak, hangi devletten ya da milletten geldiğine bakmaksızın o eli uzatana elini uzatabilmek, yardımı kabul edebilmek bir ERDEMDİR. Yardımı yapanın da, kabul edenin de olayın siyasi yönüne değil İNSANİ yönüne bakması şarttır. Yaralının, göçük altında kalanın, yardım etmeye gelenin, yardım elini uzatanın kimliğine, memleketine, milliyetine bakma, birilerine laf yetiştirme, cevap verme zamanı DEĞİL, hem de HİÇ DEĞİL. Lütfen Bakanlıklarımız zorda olan vatandaşlarımıza ve yardıma muhtaç tüm insanlara yardımcı olmaya, yardım etmeye çalışan sivillerin bölgeye ulaştırılmasını koordine etmeye odaklansın. Zamanını ve enerjisini başka yere harcamasın. Yapmayın gözünüzü seveyim…

Gazeteci Araştırmacı yazar Mete Hatay: Banal milliyetçiliğin en banal halini izliyoruz…Yazık ama çok yazık… Ne uyanık bir insan bizim bu Dışişleri Bakanımız ama!! Rumların oyununa gelmemiş! Sinsi emellerini ortaya çıkarmış. Çünkü durdurmasa, az daha yardım edeceklermiş depremzedelere!!!!

HP Merkez Yönetim Organı Üyesi Yusuf Avcıoğlu: En çok katkıyı koyması gerekirken, günlerdir ses vermeyen, hiçbir konuda felakete katkısını hissetmediğimiz, hatta varlığını unuttuğumuz Dışişleri Bakanlığı RUM kelimesini duyunca bir anda ortaya çıkıverdi… Türkiye genelinde mağdur kaç KKTC vatandaşı var? Buradaki ailelere, yakınlarına bir hizmet veya destek sağlandı mı? Konsolosluklarla nasıl bir koordinasyon yürütülüyor? Bu kadar felaket yaşanırken Bakan depremzedeler için ne yaptı? Tüm bunlar hakkında günlerdir tek kelam etmediniz, ama RUM kelimesi duyarkenden balıklama atladınız! Ülke perişan, aileler perişan, ekipler perişan… Ama siz hala hamaset peşinde! Hamasetiniz de batsın, sizde batın! SİZDEN UTANIYORUZ!

Gazeteci Cenk Mutluyakalı: Siz bakmayınız bu topluma zorla dayatılan kimi ırkçıların huzursuzluğuna… “Acı duyabiliyorsan canlısın; başkalarının acısını duyabiliyorsan, insansın” der Tolstoy. Milliyetçiliğin parçaladığı coğrafyamızda halklar kardeştir.

Vatandaş: Bir adet Dış İşleri Bakanı aranıyor!!!!! Günlerdir ses vermeyen, hiç bir konuda felakete katkısını hissetmediğimiz, hatta varlığını unuttuğumuz Dış İşlerin Bakanlığından ses geldi!! Neyle ilgili ses geldi peki. Rumların depremle ilgili yaptığı açıklamaya açıklık getirme ihtiyacı hissetti Sayın Bakan. Şimdi sormaz mı insan. 3 gündür ülke perişan. Bizim insanımız perişan. Hem TC’de hem burada. Sayın Tahsin neredeydi bu süre zarfında? Duyan, gören oldu mu? Türkiye’de mağdur kaç KKTC vatandaşı var? Çocukların kafilelerinin dışında. Tahsin Bey’in bilgisinde mi? Buradaki ailelere, yakınlara nasıl bir hizmet veya desket sağladı Dış İşleri bilgisi olan? Kurulan iletişim veya destek merkezlerinden haberi olan? TC’deki konsolosluklarla nasıl bir koordinasyon yürütülüyor haberi olan? Bu kadar felaket yaşanırken Bakanlık personeli ve bizzat bakanın kendisi depremzadeler için ne yaptı veya ne yapıyor? En aktif bakanlık olması, en çok sorun çözen birim olması gerekirken, bakan Tahsin Ertuğruloğlu NEREDE, NE yapmakla meşgul?

Vatandaş: Faşistlik çocuklardan ağır Basdi!

Vatandaş: Talihsiz bir açıklama. Yazık

Vatandaş: Yunanistan’dan yardım geldi buradan da gelse ne olacak?

Vatandaş: Böyle günlerde siyaset yaparlar ya hepsinden nefretlik gelir. Bu yüzden değil mi ağaçlarımız yandı siyaset uğruna nefes alacağımız. Bunları unutmayın!

Vatandaş: İnsanlar can ve yardım peşinde, sen neyin peşindesin. Yatacak yeriniz yok. Ayıptır günahtır. Şimdi siyaset zamanı mı. Pes doğrusu

Vatandaş: İnsani değerlerinizin ne kadar var olduğunu apaçık gösteriyorsunuz ya… Bu durumda birazcık vicdanınız kıpırdasın… Bu global bir acı yardımlaşma. Daha neyin peşindesiniz. Geçin be bunları artık…

Vatandaş: Bırakın be bu işler onu bunu yalanlayacağınıza çıkında vatandaşınıza sahip çıkın

Vatandaş: Yazıklar olsun size böyle bir durumda bile utanmadan bu açıklamayı yaparsınız. Güneyin pasaportunu alırsınız, elektriğini alırsınız, onlar tamam da yardıma gelince bu açıklama… Vatandaş: Çocuklar 18 saat enkaz altında kimsesiz yardım bekledi. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı? Vatandaş: Bana da konuyu insancıl boyuttan alıp siyasi boyuta taşıyan bizim Dışişleri Bakanlığı’ymış gibi geldi.