Dişi maymunların erkekleri “tetikçi” olarak tuttuğu tespit edildi

Bir tür orman geunonu (bir eski dünya maymunu cinsi) olan nokta burunlu maymunların dişilerinin, leopar gibi vahşi yırtıcılara karşı kendilerini savunmak için erkekleri “tetikçi” olarak tuttuğu tespit edildi.

Bilim insanları söz konusu maymunlar üzerindeki araştırmalarını Kongo’daki Noubalé-Ndoki Ulusal Parkı’nda yaşamını sürdüren 19 grup üzerinde yürüttü. Çalışmalar sırasında bir araştırmacı, leopar kıyafeti giyip maymunlara yaklaşarak bir tehdit yarattı.

Araştırma ekibi, erkek ve dişi maymunların leopar tehdidine farklı tepkiler gösterdiğini keşfetti. Zira dişi maymunlar, erkeklerin gruplarını korumasını talep eden bir alarm verdi.

Bunun ardından erkek maymunlar gruba yaklaştı. Söz konusu erkekler, yırtıcılara karşı savunma yapmaya işaret eden bir çağrı yaptı.

Bilim insanları, erkeklerin bu çağrıyla dişi maymunlara alarmı bitirebileceklerine dair güvence verdiğini belirtti. Dişilerin yalnızca bahsi geçen çağrı geldiğinde alarmı durdurduğu görüldü.

Araştırma ekibi, erkek nokta burunlu maymunların bir grubu savunma becerilerini kanıtlayarak ilerideki çiftleşme fırsatlarını garanti altına almaya çalıştığını düşünüyor.

Araştırmanın başyazarı Frederic Gnepa Mehon şöyle konuştu:

Diğer orman guenonlarına yaptığımız gözlemler, gruplarını korumadaki başarısını kanıtlamadığı takdirde erkeklerin buraları kendilerinden daha iyi olanlardan önce terk etmeleri gerektiğini gösteriyor.

Mehon, dişi guenonların eş seçiminde bir söz hakkı bulunup bulunmadığının bugüne kadar belirsizliğini koruduğunu ancak araştırma bulgularının bu ihtimali güçlendirdiğini kaydetti.

Bilim insanları bu noktada erkek maymunların gruplarını savunmak için büründüğü “tetikçi” rolünü duyurmak için yaptığı “pyow” çağrısına işaret etti. Zira dişilerin, bu çağrıyı kullanarak yavrularının en güvenli şekilde hayatta kalmasını sağlayacak erkekleri seçebileceği belirtiliyor.

Araştırma ekibi ayrıca, erkek maymunların leopar tehdidini gördüğünde “kek” diye daha önce bilinmeyen bir çağrı yaptığını tespit etti. Bu çağrının hareket eden tehditlere yönelik özel bir tepki olduğuna veya popülasyona özgü bir ifade olabileceğine dikkat çekildi.

Bilim insanları, çağrının popülasyona özgü bir ifade olması durumunda söz konusu maymunların farklı “lehçeleri” kullanabileceğini kaydetti.