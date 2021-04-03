Derin denizde “görünmez bakteri” keşfedildi

Kiribati’de yer alan Phoenix Adaları Koruma Bölgesi’ndeki derin denizde, insanın bağışıklık sisteminin fark edemediği görünmez deniz bakterileri keşfedildi.

Disiplinlerarası çalışma 12 Mart’ta Science Immunology’de yayımlandı.

2017’de bölgeyi üç haftalığına ziyaret eden bilim insanları, araştırma gemilerindeki laboratuvarlarla denizden çıkardıkları hücre kültürlerini inceledi.

SuBastian adlı uzaktan kumanda edilebilen bir cihaz sayesinde araştırmacılar derin denizden gram negatif bakteri topladı.

Bilim insanları, buldukları tek hücreli organizmaların memeli hücreleri tarafından tanınıp tanınmayacağını denemek için 50 bakteriden, bu canlıların “derisi” olarak da düşünülebilecek lipopolisakkarit tabakayı ayırdı.

Araştırmacılar bu tabakayı insan ve fare hücreleriyle etkileşime soktuklarında, numunelerden yüzde 80’inin bağışıklık sistemi tepkisi yaratmadığını tespit etti.

Bilim insanları bakterileri bu şekilde görünmez kılan özelliğin ne olduğunu henüz tam olarak tespit edemezken, bunun lipopolisakkarit tabakayla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden bağışıklık uzmanı ve araştırmanın eş yazarı Jonathan Kagan, “Tehlikeli patojenlerin her biri, bu derin deniz bakterilerinin istem dışı yaptığını -yani bağışıklık sistemimizden saklanmak- yapabilme kapasitesine sahip” dedi.

Bağışıklık sistemimiz, lipopolisakkarit tabakaya sahip bakterileri tespit edebiliyor. Öte yandan genelde bağışıklık sisteminden kaçan bakterilerdeki açil lipid sayısı 6’dan daha az oluyor.

Araştırmada memeli bağışıklık sistemine görünmeyen bakterilerin standart 6 açil zincirine sahip olduğu belirtildi. Bilim insanları, buna rağmen bakterilerin görünmez olmasının uzun zincirlere sahip olmalarından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

“Bu fikri anlamlı kılan tam olarak ne hiç bilmiyoruz” diyen Kagan, “Fakat çok uzun açil zincirleriyle bağışıklık sisteminin tepki göstermemesi arasında müthiş bir korelasyon olduğunu biliyoruz. Bu da daha fazla araştırmamız gereken bir husus” ifadelerini kullandı.

Maryland Üniversitesi’nden mikrobiyolog Alison Scott, bulguların bağışıklık sisteminin tespit mekanizmalarını yeniden düşünmemiz gerektiğini gösterdiğini belirtti.