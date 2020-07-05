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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

5 Temmuz 2020
trafik çarpışması

Gazimağusa’da hastane yolu üzerinde, Muhuyittin Kurt yönetimindeki araç bariyerlere çarparak takla attı. Sürücünün 106 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da hastane yolu üzerinde, Muhuyittin Kurt (E-29), 106 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLC 198 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla atmıştır.

Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhuyittin Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Belcioğlu (E-34), Salih Aslan (E-30), Ahmet Tayfun Yakasız (E-31) ve Mehmet Kıcım (E-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin soruşturması devam etmektedir.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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