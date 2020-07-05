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“Talebimiz yerine getirildi”

5 Temmuz 2020
Bakanlar Kurulu, corona virüs, coronavirus, Covid-19, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Korona virüs, koronavirüs, KTTB Başkanı Özlem Gürkut

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davadaki taleplerinin Bakanlar Kurulu’nun yeni kararı ile yerine getirildiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Bugünkü kararla yetkili kılınan Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından COVID-19 ile ilgili durum ve bilimsel verilerine göre ülkeleri ayrıldığı risk kategorilerine uygun olarak değerlendirilmesini ve ülkemize girişlerde bilimsel veriler ışığında uygun önlem ve uygulamalar oluşturmasını bekliyoruz.” dedi.

Açıklamanın tam metni:

Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin Bakanlar Kurulunun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I) 848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edilmesine;- Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Corona Virüsü (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve- KKTC’ye giriş – çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, Bakanlar Kurulu’nun ülkeye yüksek riskli ülkelerden gelen kişilerin karantinasız olarak girişine olanak sağlayan kararlarının iptali talebi ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davadaki talepleri de böylelikle yerine gelmiş bulunmaktadır

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak süreç içerisinde yaptığımız tüm uyarılarımıza rağmen bugüne kadar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uygulanmamıştı. Yüksek Yönetim Denetçisi Sn. Emine Dizdarlı’nın konu ile ilgili uyarısı da dikkate alınmamıştı.

Bugünkü kararla yetkili kılınan Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından COVID-19 ile ilgili durum ve bilimsel verilerine göre ülkeleri ayrıldığı risk kategorilerine uygun olarak değerlendirilmesini ve ülkemize girişlerde bilimsel veriler ışığında uygun önlem ve uygulamalar oluşturmasını bekliyoruz.
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre yetki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde olup komitenin acilen toplanıp bilimsel veriler temelinde uygun kararları üretmesi gerekmektedir.


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