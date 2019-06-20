KıbrısManşet

Direksiyon hakimiyetini kaybedip su kanalına devrildi

20 Haziran 2019
polis

Mağusa bugün saat 16.50 sıralarında meydana gelen trafil kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza şu şekilde meydana geldi:

“20.06.2019 tarihinde saat 16.50 sıralarında Gazimağusa çevre yolu üzerinde, Aziz Yalçın Kaymaz (E-41) yönetimindeki, RN 359 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada hayvan barınağı denklerine geldiği zaman yağmurdan dolayı yol içerisinde oluşan su birikintisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ilemüşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.”

Etiketler


İlgili Makaleler

Erhürman: Cumhurbaşkanı’nın gelişmelere doğrudan doğruya müdahil olması gerekir

20 Haziran 2019
Aliye Ummanel

Aliye Ummanel’den duygusal paylaşım: Neyse ki seni onların söylediklerinden tanımadım

20 Haziran 2019

Yol çalışması Girne’yi internetsiz bıraktı

20 Haziran 2019
süt-bedelleri

Üreticiye 14 milyon 686 bin TL’lik ödeme

20 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı