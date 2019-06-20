Direksiyon hakimiyetini kaybedip su kanalına devrildi

Mağusa bugün saat 16.50 sıralarında meydana gelen trafil kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza şu şekilde meydana geldi:
“20.06.2019 tarihinde saat 16.50 sıralarında Gazimağusa çevre yolu üzerinde, Aziz Yalçın Kaymaz (E-41) yönetimindeki, RN 359 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada hayvan barınağı denklerine geldiği zaman yağmurdan dolayı yol içerisinde oluşan su birikintisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ilemüşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.”