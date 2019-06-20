Aliye Ummanel’den duygusal paylaşım: Neyse ki seni onların söylediklerinden tanımadım

Başbakan Yardımscısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın eşi Aliye Ummanel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ummanel’in paylaşımı şöyle:

. Çünkü onların söylediği benim yanında durabileceğim biri değil. Mademki seni tanıyorum, onların söylediği gerçek değil. Ama söylüyorlar, demek ki buna ihtiyaçları var.

Neyse ki seni onların henüz tanımadıkları zamanlarda tanıdım. Neyse ki sana yirmi sene önce, o iki yanı ağaçlı caddede yürürken rastladım; “N’apan?” soruma “Kıbrıs çalışırım” dediğin o öğrencilik günlerinde. O zamanlar arkanda biri var mıydı bilmiyorum, açıkçası görmedim, elini tuttuğumdan beri ileriye bakıyorum… Ama varsaydılar doğrusu bilmek isterdim, çünkü kusura bakma da eğer öyleyse, neden o kadar süründük ki?