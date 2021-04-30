Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Baran Tilki (E-20), 72 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EU 974 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli’de Arda market önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yolun solundan çıkmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Baran Tilki ve araçta yolcu olarak bulunan Simay Şahin (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.