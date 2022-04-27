Dilekkaya’da motokros fırtınası

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezonun 4’üncü organizasyonu, KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ise ikinci yarışı Dilekkaya Motokros Parkuru’nda gerçekleştirdi.

Tanısay Petrol ve Aziz Tüfekçi Ltd’in sponsorluğunda, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan yarışta 16 sporcu mücadele etti.

Sıcak havanın oldukça etkili olduğu yarış 11.00’de başlayıp 14.00 civarı yapılan ödül töreni ile son buldu. Keyifli ve çekişmeli geçen yarış sonrası 5 sınıfta dereceye girenler belirlendi. MX1A’da Mehmet Tan, MX1C’de Ogün Mannaş, MX2A’da Barış Hürkol, MX2B’de Mustafa Güçel ve Genç Kros’da Cengiz Bergün birinci olmayı başaran isimler oldu. Toplam 3 yarıştan oluşacak olan KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası, Mayıs ayı sonunda yapılacak final yarışıyla tamamlanacak.

KITMOK motokros yarış sonucu:

MX1A

1.Mehmet Tan – 35

2.Erim Barani – 69

3.Gürel Tanısay – 227

MX1C

1.Ogün Mannaş – 249

2.Arcan Tüfekçi – 115

3.Cemal Semerci – 83

MX2A

1.Barış Hürkol – 27

2.Hasan Sezgin – 92

3.Tayfun Öztürk – 288

MX2B

1.Mustafa Güçel – 515

2.Cemali Nehirli – 9

3.Eyüp Saygılı – 150

Genç Kros

1.Cengiz Bergün – 46

2.Kayra Zort – 7