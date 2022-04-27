Türkiye’de yeni 10 TL banknotlar tedavüle girdi!

\r\n\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de yeni 10 TL banknotlar bug\u00fcnden itibaren (27 Nisan 2022) tedav\u00fcle girdi. \u0130\u015fte 6. tertip banknotlar\u0131n \u00fczerinde yap\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklik!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nZiraat Bankas\u0131\u2019n\u0131n eski genel m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131s\u0131\u00a0\u015eenol Babu\u015fcu, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 500 TL\u2019lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmi\u015f, bu durum sosyal medyan\u0131n ana g\u00fcndem konusu haline gelmi\u015fti. Bu konuda hen\u00fcz resmi bir ad\u0131m at\u0131lmazken, yeni 10 TL\u2019ler tedav\u00fcle girdi.\r\n\r\nYeni 10 TL banknotlar tedav\u00fcle girdi: 6.Tertip\r\nT\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 E9 Emisyon Grubu,\u00a0VI. tertip 10 TL banknotlar\u0131n\u00a0bug\u00fcnden itibaren tedav\u00fcle verilece\u011fini resmi olarak duyurdu. 2021\u2019de tedav\u00fcle giren 5. tertip 10 TL\u2019lerin yerini alacak olan banknotlarda yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklik, daha \u00f6nceki tertipler ile benzer \u015fekilde imzalarda kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nYeni banknotlarda imzalar TCMB Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr.\u00a0\u015eahap Kavc\u0131o\u011flu\u00a0ile Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131\u00a0Mustafa Duman\u2019a ait olacak \u015fekilde yeniden d\u00fczenlendi. Yani imzalar d\u0131\u015f\u0131nda, 10 TL\u2019lik yeni banknotlar\u0131n boyut, y\u00fcz kompozisyonlar\u0131 ve genel hatlar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan \u00f6nceki tertiplerden (I., II., III., IV. ve V) bir fark\u0131 yok.\r\n\r\nTCMB\u2019den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle;\r\n\r\n\u201c1211 say\u0131l\u0131 Kanun\u2019un Bankam\u0131za verdi\u011fi yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedav\u00fcle verilecektir.\r\n\r\nHalen tedav\u00fclde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara k\u0131yasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Ba\u015fkan Prof. Dr. \u015eahap Kavc\u0131o\u011flu ile birlikte Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Duman\u2019a ait olacak \u015fekilde yeniden d\u00fczenlenmi\u015ftir.\u00a0\r\n\r\nS\u00f6z konusu banknotlar, \u00fczerindeki imzalar d\u0131\u015f\u0131nda boyutlar\u0131, \u00f6n ve arka y\u00fcz kompozisyonlar\u0131 ile genel nitelik ve g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleri bak\u0131m\u0131ndan I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen ayn\u0131d\u0131r.\r\n\r\nI., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedav\u00fcl edecektir.\r\n\r\nKamuoyunun bilgisine sunulur.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n