Türkiye

Türkiye’de yeni 10 TL banknotlar tedavüle girdi!

27 Nisan 2022
Türkiye'de yeni 10 TL banknotlar tedavüle girdi!







Türkiye’de yeni 10 TL banknotlar bugünden itibaren (27 Nisan 2022) tedavüle girdi. İşte 6. tertip banknotların üzerinde yapılan küçük değişiklik!






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27 Nisan 2022


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