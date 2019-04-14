Reyting rekortmeni Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Dilan Çiçek Deniz, duygulandıran sahneyle diziye veda etmişti. Deniz’in yeni projesi belli oldu.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile 3 aylık ilişkisini bitiren Çukur’un Senası Dilan Çiçek Deniz’in yeni projesi belli oldu. 24 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek.

Aşk filminde başrolü üstlenecek

Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz’e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.

Eğitim için Amerika’ya gidecek

Geçtiğimiz yaz Los Angeles’a giden ve bir süre The American Academy of Dramatic Art’ta oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Amerika’ya gidecek. Yaz tatilini Los Angeles’ta geçirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda geçtiğimiz sene anlaşma imzaladığı Amerika’nın önde gelen ajanslarından Elite Model Los Angeles’la görüşmeler yapacak.