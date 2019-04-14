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Başkentte eğlence “Frekans”ı

14 Nisan 2019

CANLI MÜZİĞE DOYDULAR:
Ülkemizin sevilen gruplarından Frekans Lefkoşa Surlariçi’ndeki 1984 Bahçe’de sahne alarak konuklara müzik dolu, capcanlı bir eğlence yaşattı

t veren 1984 Bahçe’de konserler devam ediyor. Önceki akşam mekanda sahne alan Grup Frekans’la eğlencenin tadı bir başka yaşandı.

Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan, duygusal parçalarla da yavaşlayan konuklar güzel bir geceyi daha geride bıraktı.

Eğlencenin temposunun hiç düşmediği gecede konuklar kendilerini şarkılara kaptırarak hafta içi stresinden biraz da olsa sıyrılma şansı yakaladı.

Mekanın samimi ortamının serin Lefkoşa gecesiyle keyif dolu bir atmosfere büründüğü konserde tüm konuklar müziğe doydu.

Ülkemizin başarılı sanatçılarından Nafiz Dölek ise müzisyen arkadaşlarını dinlemek için gittiği mekanda bir ara sahneye çıkarak gruba eşlik etti.

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