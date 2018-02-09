Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’nin yürüttüğü altyapı ve düzenleme projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde, Şehit Kamil Balkan Sokak kavşağı (Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı) ile Yenişehir Işıkları arasında kalan bölüm, 11 Şubat Pazar günü saat 07:00’de trafiğe kapatılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar söz konusu güzergah kısmen yada tamamen araç trafiğine kapalı olacağından, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.