Bağımsızlık Yolu “AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları” konusunda bilgi istedi

Bağımsızlık Yolu, “AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları” konusunda İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulundu

Bağımsızlık Yolu, AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın ülkede yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda “Bilgi Edinme Hakkı Yasası” uyarınca İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, cevapların İçişleri Bakanlığı’ndan alınır alınmaz kamu oyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’na 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca sorulan sorular arasında, AKP Temsilciliği ve/veya AKP Kıbrıs Temsilciliği Genel Merkez Gençlik Kolları’ olup olmadığı yanında, kayıtlı ‘Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’ adında bir dernek olup olmadığı, varsa hangi tarihte ve hangi mevzuat uyarınca kurulup kaydedildiği, denetlenip denetlenmediği, bu derneğin yurt dışındaki bir siyasal partinin temsilciliğini yürütmesi yasal mıdır ve/veya hangi mevzuata dayandığı gibi sorular da yer aldı.