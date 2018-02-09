FBI Güney’den genç hacker’in iadesini istiyor

Rum tarafında faaliyet gösteren Cablenet isimli kablolu TV ve internet şirketinin sistemlerini çökertmekten tutuklu 20 yaşındaki gencin, ABD’deki şirketlere elektronik saldırıda bulunarak (hack) verdiği zarar nedeniyle ABD’ye iadesi isteniyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) bir yetkilinin de Güney’e giderek genç hackeri sorguladığı haber verildi.

Politis’in haberine göre Cablenet davasında serbest bırakılan genç, FBI’ın iadesini talep etmesi üzerine yeniden tutuklandı. FBI yetkilisinin yaptığı sorgusunda, elektronik ortamdaki saldırılarını başka kişilerle işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğini itiraf eden genç dün hakim karşısına çıkartıldı.

Dünkü duruşmada genç hackerin, ABD’deki çeşitli şirketlerin sistemlerine girerek binlerce kişiye ait özel verileri çaldığı, bu verileri yayınlamakla tehdit ettiği şirketlerden toplamda en az 539 bin Amerikan doları karşılığı bitcoin aldığı, aynı şekilde sistemlerine sızdığı ancak para alamadığı bazı şirketleri ise, çaldığı kişisel verileri yayınlayarak veya sistemlerini çökerterek 550 bin ABD dolarının üzerinde zarara uğrattığı söylendi.