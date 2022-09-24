Die Welt: Alman üreticiler gıda kıtlığı konusunda uyardı

Almanya’daki gıda üreticileri, enerji krizi nedeniyle yaklaşan gıda kıtlığı konusunda uyarı yayınladı.

Sektör çalışanları tarafından kaleme alınan mektupta, “Almanya’daki insanlar için günlük gıda arzında önemli arz boşlukları var. Durum ciddi olmakdan daha da fazla. Şirketler artık üretim hatlarının yakında duracağından ve gıda dağıtımı için soğuk lojistik merkezlerinin kapatılacağından korkuyor. Hatta bazıları olası bir iflasa hazırlanıyor” denildi.

Mektup, Alman Dondurulmuş Gıda Enstitüsü ve Alman Soğuk Hava Deposu ve Lojistik Şirketleri Birliği tarafından yazıldı ve diğer beş endüstri grubu tarafından imzalandı.

Başbakan Olaf Scholz, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Federal Gıda Bakanı Cem Özdemir’e hitaben yazıldı.

Mektubun yazarlarına göre, gıda üreticilerinin mali durumu her geçen gün kötüye gidiyor ve bu da yakında sektörde bir iflas dalgasıyla sonuçlanabilir.

Durumu kurtarmak için hükümet müdahalesinin gerekli olduğu konusunda uyarıyorlar.

Özellikle derin dondurucu zincirindeki enerji yoğun orta ölçekli üreticiler için finansal destek çağrısında bulunuyorlar.