Devlet yönetimine kırgınım

Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda 5 altın 1 gümüş madalya kazanan Ayten Benli sitem etti

Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda 5 altın 1 gümüş madalya kazanan Ayten Benli dün sabah BRT 1 HD’de yayınlanan Spor Gündemi’ne katılarak sitem etti.

Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak’ın, BRT 1 HD’de yaptıkları Spor Gündemi’ne katılan master atlet Ayten Benli çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bir tek Ahmet Benli destek oldu

Ayten Benli ülkedeki tek kadın master atlet olduğunu belirterek Arnavutluk’ta yapılan Balkan Şampiyonası’na devletten destek görmediğini açıkladı.

Master atlet, “bir tek Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli bana destek oldu. “devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra Sporumuzu yönetenler mevzuat gereği master atlet olduğum için bana destek çıkmadılar.”açıklamasını yaptı.

Yine de ben koşacağım

Konu ilgili Tuncel ve Kotak’ın sorularını da yanıtlayan Ayten Benli, “gücümün yettiği kadar ben koşmaya devam edeceğim. İster destek versinler ister vermesinler ama ben hem ülkemi tanıtmada hem de bir kadın olarak bunu yapıyorum ve bundan da gurur duyuyorum.”dedi.