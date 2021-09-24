YDP seçim startı verdi ama Arıklı’nın işi zor

Ülkede yaşanan elektrik krizinin baş müsebbibi olan ve hükümet ortaklarıyla ciddi sorunlara yol açan Erhan Arıklı seçim startını verdiğini açıkladı ve Yeniden Doğuş Partisi köy ziyaretlerine başladı.

İlk ziyaretleri de iyi oy aldıkları Dörtyol ve Tepebaşı köylerine yaptı.

Parti yetkililerinin tam kadro hazır bulunduğu bu ziyaretlerde hatırı sayılır bir kalabalığın olduğu görüldü.

YDP’nin bu çıkışıyla anlaşılıyor ki 1 Ekim’de toplanmaya başlayacak mecliste erken seçim tarihinin öne çekilmesi olasılığı yükseldi.

UBP’nin 30-31 Ekim’de yapacağı kurultaydan sonra eğer Ersan Saner kazanırsa “Ersan Saner hükümeti” aynen devam edecek ve bir erken genel seçim tarihi belirlenecek.

Faiz Sucuoğlu veya Hasan Taçoy’un kazanması halinde ise “Ersan Saner hükümeti” istifa etmek zorunda kalacak ve cumhurbaşkanı kazanana hükümet kurma görevi verecek. Sucuoğlu da Taçoy da diğer partilerle görüşüp, tarihi belli olan bir erken seçim hükümeti kuracaklarını açıklamışlardı.

Dolayısı ile YDP’nin bu atağı seçim tarihinin erkene çekilmesinde etkili olabilir.

Fakat gelişmeler Erhan Arıklı’nın hayal ettiği şekilde gitmeyebilir. Erhan Bey Dörtyol köyünde gördüğü 50-60 kişiyle coşup da “tek başımıza iktidara geleceğiz” diye nutuk attı ama arkadan gelen Millet Partisi ve Bertan Zaroğlu’nu hesaba katmıyor herhalde.

YDP’den kavgalı bir şekilde ayrılan ve MP’yi kuran Zaroğlu geçtiğimiz gün geniş katılımlı bir şekilde Parti Meclisi’ni topladı ve resmen Genel Başkanlığa seçildi.

Şimdilerde ise o da köy ziyaretlerine başlayacak ve elbette ilk gideceği yerler de YDP’den çok iyi tanıdığı üye ve seçmenlerin yerleri olacak.

MP, YDP’nin aldığı oyların büyük bölümünü almaya adaydır ve Zaroğlu bunu sağlamak için eminiz ki hiçbir zahmetten kaçınmayacaktır.

Dolayısı ile “tek başına iktidar” hayali kuran Arıklı büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir.

İşi gerçekten zordur.

Ersan Saner ikinci tura kalamayacak

Deneyimli gazeteci Rasıh Reşat Kıbrıs Postası’ndaki köşesinde UBP kurultayına yönelik ilginç bir tahlilde bulundu.

UBP içindeki bağlantılarının çok iyi olduğunu bildiğimiz Rasıh Reşat’ın bu tahlilini sizlerle paylaşmak istedik.

Rasıh Reşat “Normal Şartlar Altında” (NAŞ) Ersan Saner ikinci tura kalamayacak diyor.

Yazısının son bölümü şöyle:

“Saner ve ekibi, pandemiyi bahane ederek, daha dar bölgeli ve kontrol edilebilir bir ortamda Kurultay seçimi yapmaya çalıştılar ancak bu konuda büyük bir yenilgi ile tanıştı ve 6 bölgeden 2 bölgeye, sonra da eskisi gibi tek bölgeye döndü iş. Yani birileri müdahil bile olsa, bu müdahil olma durumlarını kontrol etme ya da sözlerinin dinlenip dinlenmediğini anlama şansları pek yok. Bir tercih oluşacaksa da telkin ve çalışma ile olabilecek ancak sanırım tren Saner için kaçmış durumda.

Ha Kurultay olur, Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy ikinci tura kalırsa ve birileri iki adayın yeniden çekilmesini talep ederse, bu sefer artık UBP diye bir partiden söz etmek pek mümkün olmayacak.

Tespitimi tekrar edeyim ve burada bırakayım.

İki turlu olması muhtemel UBP Kurultayında Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy ikinci tura kalacak. Ersan Bey bana göre ikinci turda yok.

Eskiden kalma kimya bilgimden bir terminoloji ile bu duruma daha da netlik getireyim. Pozitif bilimlerde deneysel bir tespit yapıldığında, tespitin önüne ‘NŞA’ diye bir ifade kullanılır.

NŞA, ‘Normal Şartlar Altında’ anlamında gelir. Yani hava basıncı, nem vs gibi dış etkenler doğal ise bu tespitin geçerli olduğunu anlatmaya yarar.

O nedenle düzeltiyorum.

NŞA Ersan Saner ikinci turda yok.”

Menteş Gündüz’den açıklama var

Güzelyurtluların ve bölge halkının Kaptan olarak hitap ettikleri UBP Güzelyurt milletvekili Menteş Gündüz Havadis gazetesinden Başaran Düzgün’ü arayarak bu sayfada kendisiyle ilgili yer alan iddialara itiraz etti ve bazı açıklamalarda bulundu.

Menteş Gündüz Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’la aralarının “limoni” olduğu iddiasının doğru olmadığını, Özçınar’ın bize selamlarını ileterek söyledi ve Özçınar’ın ifadesiyle “aramız portakalidir” şeklinde espri yaptı.

Menteş Gündüz kendisinin her daim Özçınar’ın kazanması için çalıştığını ve bu dönem de öyle yapacağını belirtti.

“Örgüt kongrelerini birlikte düzenliyoruz, her ikimiz de UBP’nin başarısı için çalışıyoruz” şeklinde konuşan Gündüz, aday olduğu ilçe başkanlığını da rahat bir şekilde kazanacağını söyledi.