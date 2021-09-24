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ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

24 Eylül 2021
ABD'de silahlı saldırı





ABD’de Tennessee eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı paniği yaşandı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.





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24 Eylül 2021


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