ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tennessee polisinin yaptığı açıklamaya göre Collierville şehrinde bir süpermarkette yerel saatle 01.30 civarında etrafa ateş açan saldırgan, en az 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinde hayatına son verdi.

Yetkililer, olayda yaralanan 14 kişinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi.