ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

ABD'de Tennessee eyaletinde bir s\u00fcpermarkette silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 pani\u011fi ya\u015fand\u0131. A\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 14 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin Tennessee eyaletinde bir s\u00fcpermarkette d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da en az 1 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi duyuruldu.\r\n\r\nTennessee polisinin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Collierville \u015fehrinde bir s\u00fcpermarkette yerel saatle 01.30 civar\u0131nda etrafa ate\u015f a\u00e7an sald\u0131rgan, en az\u00a01 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olduktan sonra olay yerinde hayat\u0131na son verdi.\r\n\r\nYetkililer, olayda yaralanan 14 ki\u015finin durumlar\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n