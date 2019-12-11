Ekonomi

Devlet Üretme Çiftlikleri, hayvan satışına çıkıyor

11 Aralık 2019

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 35 baş kuzu, 30 baş oğlak, 15 baş koyun ve 10 baş tosunu canlı ağırlık üzerinden kapalı zarf yöntemiyle satışa çıkardı.

Daireden verilen bilgiye göre, teklifler en geç 24 Aralık Salı günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Tekliflerin KDV’siz yapılması istendi. İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilen açıklamada, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle ödeme kabul edileceği kaydedildi.

İhaleyi kazananların 3 Ocak Cuma 2020 tarihine kadar hayvanları almaması durumunda ihale kararının iptaline gidileceği de ifade edildi.



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