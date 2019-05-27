Kıbrıs

Devlet Piyangosu’nun 8 Haziran’daki çekilişi bayram nedeniyle ertelendi

27 Mayıs 2019

Piyangolar Birimi, Haziran’ın 8’inde yapılacak Devlet Piyangosu çekilişinin Ramazan Bayramı nedeniyle 18 Haziran’a ertelendiğini duyurdu.  18 Haziran’daki çekiliş için biletler 29 Mayıs’ta satışa çıkarılacak.

Piyangolar Birimi, her ayın 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, biletin satışta olacağı 10 günün bayram dolayısıyla kısalması nedeniyle 8 Haziran’daki çekiliş 18 Haziran’da yapılacak.

28 Haziran’da gerçekleştirilecek çekilişin ardından ikramiye miktarı da belirlenecek. Devirde hiçbir değişiklik olmayacak. 18 Haziran’daki çekiliş için biletler 29 Mayıs’ta satışa çıkarılacak.

 

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