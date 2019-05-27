Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan uyarı

Güzelyurt Kaymakamlığı, yarın ve Çarşamba günü Çamurova Atış Alanı’nda top atışı yapılacağından bölgeye girişin yasak olduğunu açıkladı.

Güzelyurt Kaymakamlığı, konuyla ilgili açıklamasında, Çamurova Atış Alanı’nda 08.00-24.00 saatleri arasında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, atış sonrasında bölgede bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermilerin görülmesi halinde, vatandaşa zarar vermeden imha edilebilmeleri için en yakın askeri birliğe bildirilmesi istendi.