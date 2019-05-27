Kıbrıs

Meclis Genel Kurulu hükümet programının okunması için toplandı

27 Mayıs 2019

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin programının okunması için toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nun Meclis Başkanı Teberrükan Uluçay başkanlığında saat 11.00’de başlayan toplantıda, hükümet programı, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından okunuyor.

Bu arada, Genel Kurul toplantısında, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun yarınki Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin kararı onaylandı ve yarınki toplantı ertelendi.

 

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