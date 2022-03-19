Devlet Piyangosu devretti

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye satılamayan biletler arasında bulunan 65573 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart’ta yapılacak. Büyük ikramiyenin 1 milyon 125 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak bugün satışa sunuldu. 28 Mart çekilişi ikramiye çıkana kadar yapılacak.

Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor. Biletlerin resmi adresten kontrol edilmeden atılmaması istendi.