Devlet Piyangosu büyük ikramiyesi Girne’ye çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 1 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye ‘75281’ numaralı bilete isabet etti.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Girne gezici bayi Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri yarın satışa sunulacak.