Devlet Piuangosu 23 Nisan çekilişinde şanslı numara "27284" - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Devlet Piuangosu 23 Nisan çekilişinde şanslı numara “27284”

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Devlet Piyangosu’nun 23 Nisan çekilişinde 2 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan "27284" numaralı bilete isabet etti.

 Devlet Piyangosu’nun 23 Nisan çekilişinde 2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan “27284” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, dün akşam yapılan 23 Nisan özel çekilişinde 2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiye “27284” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.


-15 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 500 bin milyon TL

Devlet Piyangosu’nun 15 Mayıs’ta yapılacak çekilişinde ise büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak. Biletler, bugünden itibaren 150 TL’ye satışa sunuldu.

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Tags:23 Nisanbüyük ikramiyeDevlet Piyangosu
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