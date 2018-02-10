Devlet Hastanesindeki telefon arızası sürüyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ait telefonlardaki arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar devam ettiğinden hastaneye ulaşılabilen 22 34 426 numaralı tek hattın gerçekten ihtiyaç olması halinde aranması istendi.

112 hızır ambulans sisteminin 24 saat, 1101 ve 1102 randevu birimi sisteminin ise mesai saatleri dahilinde çalıştığı bilgisi de verilerek, “Bu bölümlerin telefon hatlarında sorun yoktur” denildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, hastanenin telefon hatlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Son bir haftadır hastaneye ait telefonların aramalarda çalıyor ve yanıt verilmiyor gibi göründüğünü, bunun arızdan kaynaklandığını kaydetti.

Telefon Dairesi görevlilerinin arızayı gidermek için çalıştığını ve sorun tekrarladığı için tamiratın uzun sürmediğini belirten Dizdarlı, “Edinilen bilgiye göre hatların değişmesi ve fiber döşenmesi gerekiyor. Yetkililer bu yönde çalışmalara başladı” dedi.

“ÇALIŞMALARIN ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTMESİNİ UMARIZ”

“Bu dönemde hastanemize ulaşılacak tek numara 22 34 426. Takdir edersiniz ki bu numaranın gerçekten ihtiyaç halinde kullanılması elzemdir” ifadelerini kullanan Dizdarlı, “Hastane kaynaklı olmayan bu problemin yarattığı sıkıntıdan dolayı özür diler, çalışmaların önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesini umarız” açıklamasında bulundu.

Dizdarlı, 112 hızır ambulans sisteminin 24 saat, 1101 ve 1102 randevu birimi sisteminin mesai saatleri dahilinde çalıştığını da aktararak, “Bu bölümlerin telefon hatlarında sorun yoktur” dedi.