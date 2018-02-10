Bakan Erkut Şahali’den kaza açıklaması!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali sosyal medya hesabından kaza ile ilgili açıklama yaptı. Şahali, “Merakta olanlar için hemen söyleyim, iyiyim, ÇOK İYİYİM. Maalesef bir trafik kazası geçirdim. Deyim yerindeyse “ucuz atlattım”.”dedi

İşte Şahali’nin açıklaması:

Merakta olanlar için hemen söyleyim, iyiyim, ÇOK İYİYİM.

Maalesef bir trafik kazası geçirdim. Deyim yerindeyse “ucuz atlattım”.

Tek tesellim, kendimden başka kimsenin malına ya da canına zarar vermemiş olmamdır.

Alınması gerken bir ders vardı, aldım.

Biraz dinlenip, Pazartesi günü görevimin başında olacağım.

Arayıp soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.