KTEMB’in düzenlediği bölgesel seminerler başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) “Elektrik Tesisatı Yapımında İş Sağlığı ve Güvenliği” Konulu Bölgesel Seminerler başladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından organize edilen bölgesel İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri kapsamında 31 Ocak tarihinde Mağusa Gelişim Akademisinde ve 8 Şubat tarihinde Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde sunumlar yapıldı.

Birlik üyelerinin yanı sıra Çalışma Dairesi ve Kıb-Tek görevlileriyle meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümü öğretmenlerinin de davetli olduğu seminerlere katılanlara sertifika verilecek.

Elektrik sektörüne yönelik konuların ağırlıklı olarak anlatıldığı sunumlar Kıb-Tek’te görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gürel Çelebi tarafından yapıldı.

Birlik Başkanı Aziz Limasollu konuya ilişkin açıklamasında, işçi sağlığı ve güvenliğinin korunabilmesi için bilinçli ve duyarlı olmanın önemine işaret etti ve basit hususlara dikkat ederek hayat kurtarmanın mümkün olduğunu söyledi. Limasollu ayrıca Kıb-Tek, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Çalışma Dairesi yetkililerine de verdikleri destek ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Seminer takvimi çerçevesinde 16 Şubat tarihinde Girne Final Üniversitesi’nde ve 22 Şubat tarihinde Lefkoşa’da KTEZO Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi2nde sunumlar yapılacağı kaydedildi.