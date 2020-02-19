Devler Ligi’nde Atalanta’nın ve Leipzig’in gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig, konuk olduğu Tottenham’ı 1-0 yenerek tur için büyük avantaj elde etti.

Devler Ligi’nin Son 16 Turu’nda Leipzig, Timo Werner’in penaltıdan kaydettiği golle deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale göz kırptı.

White Hart Lane’de oynanan karşılaşmada FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır görev yaptı. Maçın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturdu.

Maçtan öne çıkanlar

Mücadelenin henüz 2. dakikasında RB Leipzig gole çok yaklaştı. Alman futbolcu Timo Werner’in şutu direkten döndü.

Leipzig baskılı oyununu sürdürüyor. 8. dakikada Halstenberg’in çektiği şutta kaleci Lloris başarılı. Alman ekibinde Patrik Schick, ceza sahası dışından şutunu çekti! Lloris topu çelmeyi başardı.

Tottenham’ın Arjantinli futbolcusu Lo Celso 10. dakikada sarı kart gördü. Bir sarı kart da Leipzigli Sabitzer’e…

17. dakikada Leipzig, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Patrik Schick ile gole yaklaştı. Çekyalı futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Cüneyt Çakır, 33. dakikada yaptığı faul sonrası Timo Werner’e sarı kart gösterdi.

Maçın en net pozisyonu! Timo Werner ceza sahası içinde topla buluştu. Alman futbolcunun altıpas üzerinden çektiği şutu kaleci Lloris kurtardı.

İlk yarının sonuna en az 1 dakika eklendi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada Tottenhamlı Davies, ceza sahası içerisinde Werner’i düşürdü. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Werner, Leipzig’i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçın sonuna en az 5 dakika eklendi.

Mücadelede başka gol olmayınca Leipzig, İngiltere’den 1-0’lık galibiyetle dönüyor.

İki takımın Devler Ligi yolculuğu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos, Bayern Münih ve Kızılyıldız ile B Grubu’nda mücadele eden Tottenham Hotspur, 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan elde ederek ikincilikle Son 16 Turu’na kalmıştı.

Alman temsilcisi RB Leipzig ise Benfica, Olympique Lyon ve Zenit ile mücadele ettiği G Grubu’ndan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayıp ve liderlikle bir üst tura yükselmişti.

Atalanta’nın yükselişi tesadüf değil

Devler Ligi’nde yaptığı sürpriz çıkışla tarihinde ilk defa Son 16 Turu’na kalan Atalanta, yükselişinin tesadüf olmadığını bu gece oynadığı Valencia maçında ortaya koydu.

İtalyan ekibi, evinde karşılaştığı Valencia’yı 4-1 yendi ve çeyrek finalin kapısını araladı.

Atalanta’nın gollerini 16 ve 62. dakikalarda Hateboer, 42’de Ilicic, 57’de Freuler kaydetti. İspanyol temsilcisi Valencia’nın tek golü ise Rus futbolcu Cheryshev’den geldi.

Mücadelenin ikinci ayağı 10 Mart Salı günü TSİ 23.00’te Mestalla Stadyumu’nda oynanacak.