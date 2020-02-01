Dev maçta Trabzonspor sevindi

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanırken kalecisi Uğurcan’ın yaptığı kurtarışlar maça damga vurdu.

Medical Park Stadı’nda oynanan maçın 1. dakikasında Fenerbahçe Alman yıldızı Max Kruse ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Trabzonspor 16. dakikada Sörloth ile eşitliği yakaladı: 1-1

Bordo-mavili ekip, 32. dakikada Novak’la 2-1 öne geçti. Dev kapışmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç bu skorla bitti.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Gustavo ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Trabzonspor puanını 38’e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise haftayı 37 puanla 4. sırada kapattı.

Maçın önemli anları:

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Orta alanda Obi Mikel’in kaptırdığı topu, Rodrigues taşıyarak sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlığı Kruse, üç savunma oyuncusunun arasından yerden bir vuruşla henüz 45. saniyede filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban’ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

27. dakikada Sörloth’un soldan ortasına, ceza alanı içinde Ekuban’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa’nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak’a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakibinden sıyrılan Muric’in pasında, geriden gelen Dirar’ın şutu sonrası top az farkla üsten auta çıktı.

41. dakikada Pereira’nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth’un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Ozan Tufan’ın pasında Muric, sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan tehlikeyi önledi.

45. dakikada Muric’in pası sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci’nin kaleciyle karşı karşıya şutunda, Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.