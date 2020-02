Vuhan’daki Türkiye vatandaşları tahliye edildi: 42 yolculu ambulans uçak Ankara’ya indi, yolcular karantinada

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “”Koca Yusuf Operasyonu” başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen: 6 vatandaşımız, kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldığı için gelmek istemedi​

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yapan Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen şu ifadeleri kullandı:

– Kriz masası oluşturduk. Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının sebebi Çin’deki yılbaşı tatili. Tatil sebebiyle 3 milyar seyahat gerçekleştiriliyor. Çok hummalı bir çalışmayla Vuhan’daki vatandaşlarımızın konumlarını haritada tespit ederek onları nasıl götüreceğimizin planını yaptık.

– Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Vatandaşlarımızın hiçbirini orada bırakamazdık. 6 vatandaşımız gelmek istemedi. Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti.

AA muhabiri Tankulu: Yolcular hasta gibi muamele görmek istemiyorlar​​

Tahliye uçağında bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Mesut Tankulu, NTV yayınında şöyle konuştu:

“Hasta gibi bir muamele görmek istemiyorlar. Hepsi sağlam, sağlıklı bireyler. Öksürdüklerini bile görmedim. Tüm kontrolleri yapıldı. Tahliyenin son aşamasına kadar her şey sorunsuz gerçekleşti. Herkesin eldivenleri, malzemeleri saat başı değiştirildi, elleri ve elbiseleri temizlendi. Kendilerine özel kumanyalar dağıtıldı. Vuhan’da sadece maske takanları gördük ancak uçakta bulunanlar koruyucu tulumlarını giymişti.”

Bakan Koca: ​Yolcularda herhangi bir hastalık belirtisi ya da şüphe yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havalimanındaki açıklamaları şöyle:

– Aileleri ile beraber 32 Türk, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil, kıyafetler dahil, alınması gereken bütün tedbirler alınarak bu yolcular getirildi. Uçakta bulunan enfeksiyon uzmanı İrfan Hocamız ile telefonla görüşme yaptım. Kendileri, var olan yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, bütün vatandaşlarımızın ve dost, kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler.

– Getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili şu an hasta kabulü yapılmayan, sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere, ekipmanları hazır olan bir hastanemizi organize ettik. Dünyanın bugüne kadar şu an bildiğimiz şekliyle hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi. Bu anlamda her hastanın ayrı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu numune tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı, bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı bir süreç planlandı.

‘Bugüne kadar hiçbir koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı’

– Özellikle DSÖ ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık. Bakanlık olarak olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızı altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreçte özellikle üniversitelerimizde yetkin olduğunu bildiğimiz, Bakanlığımızda yetkin olduğunu bildiğimiz akademisyenlerimizden oluşan geniş bir Bilim Kurulu oluşturduk. Bilim Kurulu olarak her gün bir araya gelerek alınması gereken tedbirleri ve önerileri ele alarak bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız.

– Özellikle devletimizin güçlü olduğunu dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile özellikle anbean takip ederek süreç hakkında hep bilgilenmiş oldular, daha 3 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle tekrar arayıp yolcuların durumu ile ilgili bilgi aldılar. Bu süreci birlikte götürdüğümüz Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum.

Havaalanındaki hazırlıklar

Vuhan’dan gelen uçak piste inmeden önce havaalanında yoğun hazırlık yapıldı. Askeri personel geçirgen olmayan elbiselerini giydi. 42 kişiyi getiren A400 M tipi askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı’na inişinin ardından hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapıldı. Sonrasında meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı’nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirildi.

Sevk işleminin ardından ambulanslar da arındırılacak

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, alandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ambulanslara alındı. Yolculara ambulanslara nakline özel kıyafetli askeri personel yardımcı oldu.

Uçakta bulunanlar 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye giden ambulanslar konvoy halinde hareket etmedi. Uçaktan inen yolcular peyderpey hastaneye transfer edildi.

Sevk işleminin tamamlanmasının ardından ambulansların da arındırma işleminden geçirileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçak dün saat 12.05’te Çin’in Vuhan kentine hareket etmişti. Uçakla, Çin’e tıbbi yardım malzemesi de taşınmıştı.

Ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı, gece saatlerinde Çin’in Vuhan kentine ulaşmıştı. Planlama kapsamında tahliye edilecek vatandaşlar, uzman ekiplerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uçağa alınmış ve uçak, dönüş için sabah saatlerinde Çin’den Türkiye’ye hareket etmişti.