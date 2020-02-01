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Hamitköy’den saha açıklaması: “Soyunma odası temiz bırakıldı”

1 Şubat 2020

Gazetemizin web sitesinde yer alan “Yenicami Hamitköy soyunma odasına giremedi” başlıklı haber hakkında Hamitköy Kulübünden açıklama geldi. Futbol A Takım Teknik Direktörü Ahmet Sakallı gazetemize ilettiği açıklamada saha sorumlusu Cengiz Saner’in ifadelerine yer verdi.

Hamitköy Teknik Direktörü Ahmet Sakallı’nın gönderdiği açıklama şöyle:

“Hamitkoy Spor Kulübünün bugün Yenicami karşılaşmasında almış olduğu haklı galibiyetini kutlamak yerine, yok Hamitkoy soyunma odası temiz değildi, yok soyunma odasına yağmur sularından gidilmezdi, gibi haberlerin yapılması hiç te hoş olmamıştır.

Saha sorumlumuz Cengiz Saner Yenicami U21 takımına soyunma odasının anahtarını temizlenmiş bir şekilde vermiştir.”

Yenicami soyunma odasına giremedi



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