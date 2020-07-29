EkonomiManşet

Destek ödemesi başvuruları başladı

29 Temmuz 2020
destek ödemesi

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işveren ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara yönelik destek ödemesi başvuruları başladı.
34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) altında yapılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün Geçici 15’inci maddesi Kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara, işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Temmuz 2020 ve Ağustos 2020 ayları için aylık 2,000 TL olmak üzere toplam 4,000TL destek ödemesi yapılacaktır.
İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışana 2,000 TL destek ödemesi yapılabilmesi için işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşuldur. Ancak işverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu bulunması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecektir.
Destek ödemesinden faydalanmak isteyenler, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü ‘nün yürürlüğe girdiği tarih olan 24.7.2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak online başvuru yapacaktır.
Bir işverene ait birden fazla işyeri olması halinde işverenden tek bir işyeri için başvuru alınacak ve her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılacaktır.
İşyerindeki çalışan sayısı değerlendirilirken, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarih olan 24.07.2020 tarihindeki Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, marketler, kasaplar, eczaneler, klinikler, döviz büroları, emlak büroları, benzin istasyonları, gece kulüplerini ve kuyumcular bu destek ödemesi kapsamının dışında tutulmuştur.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Gerekli cezalar verilecek

Pilli: Gerekli cezalar verilecek

28 Temmuz 2020
Photo of Benli: Bir personelimizin test sonucu pozitif çıktı

Benli: Bir personelimizin test sonucu pozitif çıktı

28 Temmuz 2020
Photo of Sıradan bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti Covid’li çıktı

Sıradan bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti Covid’li çıktı

28 Temmuz 2020
Photo of Müteahhitlerden 5 bakana siyah çelenk

Müteahhitlerden 5 bakana siyah çelenk

28 Temmuz 2020
Photo of Altın rekor kırdı: Fiyatlar neden yükseliyor?

Altın rekor kırdı: Fiyatlar neden yükseliyor?

28 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta yeni vakalar Limasol’dan

Güney Kıbrıs’ta yeni vakalar Limasol’dan

28 Temmuz 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

28 Temmuz 2020
Photo of Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

28 Temmuz 2020
Photo of Dövizdeki yükseliş sürüyor

Dövizdeki yükseliş sürüyor

28 Temmuz 2020
Photo of Google evden çalışmayı 30 Haziran 2021’e kadar uzattı

Google evden çalışmayı 30 Haziran 2021’e kadar uzattı

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı