Derya: Cumhurbaşkanı ve koltuk değnekli UBP Hükümeti hepimize KAKOKRATİK BİR DÜZEN dayatıyor

Doğuş Derya paylaşımında “Bir yıldan fazla bir süredir yaşamak zorunda bırakıldığımız dış müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan Cumhurbaşkanı ve koltuk değnekli UBP Hükümeti, devletin Anayasasını, yasalarını, kurumlarını, teamüllerini bozuk para gibi harcayıp hepimize KAKOKRATİK BİR DÜZEN dayatıyorlar! ” ifadelerini kullandı.

Derya’nın paylaşımı şu şekilde:

“İçinden geçtiğimiz süreç basit bir “Hükümet Krizi” süreci değil, Kıbrıs Türk demokrasisinin doğrudan ve bilinçli şekilde krize sokulduğu bir KAKOKRASİ sürecidir. Bir yıldan fazla bir süredir yaşamak zorunda bırakıldığımız dış müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan Cumhurbaşkanı ve koltuk değnekli UBP Hükümeti, devletin Anayasasını, yasalarını, kurumlarını, teamüllerini bozuk para gibi harcayıp hepimize KAKOKRATİK BİR DÜZEN dayatıyorlar! 2021 yılında, Türk Lirasının döviz karşısında yüzde 25 değer kaybettiği, asgari ücret artışının %12’de kaldığı, iç borçlanmanın tavan yaptığı, tüm halkın korkunç bir yoksullaşmanın içine itildiği, ülkenin karış karış peşkeş çekildiği bu dönem, toplum olarak dünyadan daha da koparılmış, uluslararası hukukun dışında yaşamak zorunda bırakıldığımız boş bir hamaset dönemi olmaktan öteye gitmiyor. Kıbrıs Türk halkının geleceğini yok etmeye ant içmişler gibi ülkenin tüm süreçlerini kendi kurultaylarına kilitleyen, ısrarla seçim tarihi belirlemekten kaçan UBP, parti-devlet bütünleşmesi yaratmaya kalkarak sadece totaliter faşizan rejimlerde görebileceğimiz ayak oyunlarına tevessül etmekten geri durmuyor. Bu bağlamda göreve getirildiği ilk günden itibaren kendi vatandaşlarını hedef gösterme müsabakasına giren ve tarafsızlık ilkesini defalarca ihlal eden Cumhurbaşkanının seçim tarihi belirlemesini istemek, halkın sadece aklıyla dalga geçmek değil, toplumsal geleceğimizi de kendi iktidar hesaplaşmalarına meze etmektir. Ne kurumlarımızı, ne de halkımızın geleceğini çarçur etmenize izin vermeyeceğiz.”