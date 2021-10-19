KTAMS yarın tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurluklarında greve gidecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası yarın tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurluklarında grev uygulayacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Mahkemelerdeki Tebliğ ve İcra Memurluğu ihtiyacının giderilmesi yönünde adım atılmaması nedeniyle, yarın 08:00- 16:15 saatleri arasında tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurluklarında grev uygulayacaklarını ve saat 09:00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti.