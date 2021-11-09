Kıbrıs Montessori Okulları ’nın düzenlediği aileler ve çocukların katıldığı çadır kampı, hafta sonu Tatlısu’da yapıldı.

Ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından, Lefkoşa, Girne ve Kalkanlı ODTÜ kampusunda şubeleri bulunan Kıbrıs Montessori Okulları’nın düzenlediği eğitim kampı, hafta sonu Hüseyin Haşmetoğlu’nun çalıştırdığı Tatlısu’daki çadır kampı alanında yapıldı.

Montessori öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda aile ve çocuğun da katıldığı kampta kreş ve anaokulu eğitimine ilişkin eğlenceli derslerin yanında birçok doğa aktivitesi de yapıldı.

Cumartesi sabah başlayan çadır kampı, Pazar öğleden sonra sona erdi.

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü, Eğitim Uzmanı Hatice Düzgün kampla ilgili yaptığı açıklamada Montessori eğitiminin aslında bir doğa eğitimi olduğuna vurgu yaptı ve çadır kampının aileler ile çocukların doğada bir arada, eğitici bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak için düzenlendiğini belirtti.

Kampın hedefine ulaştığını kaydeden Eğitim Uzmanı Hatice Düzgün şunları söyledi: “Ülkemize has en güzel iklim koşullarında, günlük hayatın streslerinden uzak ve teknolojinin yarattığı olumsuzluklardan arınarak çok değerli 2 gün geçirdik. Çocuklar, insan hayatının temeli olan doğayı daha yakından tanıma fırsatı buldular. Öğretmenleri ve aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirdiler. Kıbrıs Montessori Okulları olarak bu tür kampları sık sık tekrarlama amacındayız.”