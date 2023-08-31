Ders kitaplarındaki dini değişikliğe tepki büyüyor

Çocuklara okutulacak ders kitaplarında, değişikliğe gidilerek dini ifadelerin öne çıkarılmasının ardından “Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi” adı altında örgütlenen veliler, Eğitim Bakanlığı’nı protesto ediyor.

Eylem yapan veliler ellerinde, “Laik, demokratik eğitimden vazgeçmeyeceğiz”, “İnancıma dokunma” ve “Yakanızda Atatürk, beyninizde şeriat”, “Bir avuç kalabalık değiliz, halkız” yazılı pankartlar ile kitaplarda yapılan değişikliği protesto ediyor.

BURAK MAVİŞ: İMAMLAR YILLAR ÖNCE CAMİLERE DÖNDÜ

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş yapılan eylemde söz alarak, Kıbrıs Türk toplumun çok uzun yıllar önce laikliğe ulaştığını belirterek, “Bunlar bugün Nazım Bey yok etsin diye değildir” dedi. Burak Maviş, “İmamlar yıllar önce camilere döndü” ifadelerini kullanarak, çocuklara bu kitapların okutulmayacağını belirtti.

“Kitaplarımız kendi akademisyenlerimiz tarafından burada yazıldı 10 yıldır kullanırdık memnun kalmadılar” diyen Maviş, kitapların geri çekilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Maviş, “Eğer bu kitapları geri çekmezseler öğretmenler ne yapacağını çok iyi bilir. Nazım bey bize bu konuda güvensin” şeklinde konuştu.

SELMA EYLEM: ÖĞRETMENLERİN MÜCADELESİ EMİR ERİ VE KOLTUK DERDİ OLAN SİZE RAĞMEN DEVAM EDECEK

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Selma Eylem ise Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na işaret ederek, “Bu bakan en yalancı, öğretmene en düşman kişidir” dedi.

Selma Eylem, “Nazım Bey sendikaların eyleme destek vermeyeceği ile ilgili de açıklama yapmıştı” diyerek, sendikaların eğitim ile ilgili her mücadeleye destek verdiğinin altını çizdi.

“Neden yalan söylüyorsunuz?” şeklinde bir soruyu Çavuşoğlu’na yönelten Eylem, “Öğretmenlerin mücadelesi emir eri ve koltuk derdi olan size rağmen devam edecek” dedi.

MELEK ARABACIOĞLU: BAKANLIĞI DEĞİL BU ÜLKEYİ BAŞINIZA YIKACAK KADAR SAYIMIZ, ÖFKEMİZ VE GÜCÜMÜZ VARDIR!

Eylemde, Laik, Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi adına basın açıklaması yapan Melek Arabacıoğlu, Eğitim Bakanlığı’nı kitapların içeriğini değiştirmeye davet ederek, “Çocuklarımızın beynini, kendi konfor alanınızı korumak, başka yerlerden aldığınız emirleri uygulamak, tek tip bir toplum yaratmak adına yıkamaktan bir an önce vazgeçin!” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na işaret eden Arabacıoğlu, “Bu size veliler olarak ilk uyarılarımızdır bizi başka hiçbir oluşumla karıştırmayın! Bizlerin çocuklarımız dışında kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktur! Bakanlığı değil bu ülkeyi basınıza yıkacak kadar sayımız, öfkemiz ve gücümüz vardır! Biz halkız, Bunu hiç unutmayınız!” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu velileri yukarı çağırdı. Talebinin reddedilmesi üzerinde kendisi aşağı inerek açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Onlardan daha fazla laik daha fazla Atatürkçüyüm” şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmaları, ‘işbirlikçi bakan istemiyoruz’, ‘yobaz bakan istemiyoruz’ sloganları ile bastırıldı. Kaynak: Kıbrıs Postası