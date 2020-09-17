Derman kardeşler Bellona Kayseri’de

Ülke basketbolumuzun iki kardeş sporcusu, İlayda ile İncilay Derman kardeşler, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basket’te forma giyecekler.

Tonguç KOTAK

Yıllardır ülke basketbolunda okullarda The Future Amerikan Kolej ve Kadınlar Basketbol Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi forması giyen Derman kardeşler yeni sezonda şanslarını Türkiye’de sürdürecekler.

Derman kardeşler, Kayseri’de

İlayda ve İncilay kardeşler daha önce Beşiktaş ve Darüşafaka tarafından da beğenilmesine rağmen Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginin önemli ekiplerinden Bellona Kayseri Basket ile anlaştı.

15 yaşındaki İlayda ile 13 yaşındaki İncilay, Bellona Kayseri Basket yetkililerinin KKTC Karması ile gidilen turnuvada izlenip beğenildikten sonra Kayseri’ye davet edildiler.

Burada da A takım koçu Ayhan Avcı’nın yönettiği idmanlara çıkan Derman kardeşler beğenildi.

Kulüp her iki oyuncuya Kayseri Özel İstan Koleji’ne yazdırdı. Derman kardeşler burada hem okuyup hem oynarken, ayni zamanda Bellona Kayseri Basket takımında da yer alacaklar.

15 yaşındaki İlayda ve 13 yaşındaki İncilay, Türkiye Basketbol Federasyonu yönetmeliklerine göre yaşları gereği A takımla idmana çıkabilecekler ancak İlayda U 18 ve U 16, İncilay da U 14 – U 16 takımlarında da forma giyebilecekler.