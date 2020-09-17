Aksoy: Çözüm için ortak bir zemin veya vizyon yoktur

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki açıklamalarını değerlendirdi…

Guterres’in Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+1 toplantısının Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 yılında Crans Montana’da sona eren Kıbrıs Konferansı’nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmediğini belirten Aksoy, Ada’daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon olmadığını söyledi…

Geçmişte tüm müzakere süreçlerinin, Rum tarafının Ada’da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğradığını anımsatan Aksoy, “Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır” dedi…

Aksoy, bu gerçeğe rağmen Ada’da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı…

Aksoy, “Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayrı resmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur. Aksi takdirde, Türkiye, evvelce de defaatle açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir” dedi…