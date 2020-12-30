Derlen Özgeç Ruso: Öncelikli aşı grupları belirlenmeli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ülkeye ulaşmasının beklendiği bu günlerde hızlıca bir aşılama stratejisinin geliştirilmesi ve öncelikli aşılanması gereken gurupların belirlenmesi yönünde çağrıda bulundu.

KTTB, ayrıca özel saklama ve ulaşım koşulları gerektiren aşılar için gerekli altyapının, aşıların yapılacağı merkezlerin ve görev alacak personelin belirlenmesi ve eğitimi yanı sıra monitörizasyonun (aşılanan kişilerin takip edilmesine) imkân sağlayacak teknik altyapının hazırlanması gerektiğini de vurguladı.

KTTB Yönetim Kurulu adına Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye gelmesi planlanan Pfizer/BioNTech aşısı ile Çin menşeli Sinovac/CoronaVac aşıları ve aşıların insan vücudunda yarattığı etkiler ve olası yan tesirleri hakkında kamuoyu ile aydınlatıcı bilimsel bilgiler paylaştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay almış olan Pfizer/BioNTech aşısının, 16 yaş ve üstü kişiler için acil durum kullanım yetkisi aldığı belirtilen açıklamada, aşının bir mRNA aşısı olduğu ve vücuda gelecekte bu virüsle nasıl savaşılacağını hatırlayacak bir “bellek” oluşturma etkisi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Pfizer/BioNTech aşısının bir başlangıç dozu ve ardından bir takviye dozu şeklinde yapılacağı (21 gün ara ile 2 doz) belirtilerek, aşının, ikinci doz uygulandıktan yedi gün sonra Covid-19 enfeksiyonunu önlemede yüzde 95 etkinlik sağladığının görüldüğü de ifade edildi. Yapılan çalışmaların, Pfizer/BioNTech aşısının en yaygın etkilerinin, enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısı ve bazı kişilerde yüksek ateş olduğunu gösterdiği de ifade edildi.

Ülkeye gelmesi beklenen bir diğer aşı olan Çin menşeli Sinovac/CoronaVac aşısının ise, “inaktif” bir aşı olduğu, eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlandığı ve enfekte etme özelliğini yitirmiş (inaktif hale getirilmiş) olan virüsün vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık geliştirmesi hedeflendiği belirtildi.

CoronaVac aşısının, Brezilya, Endonezya ve Türkiye’de son aşama olan klinik denemede (faz 3 aşaması) olan bir aşı olduğu belirtilen açıklamada, aşının iki doz olarak (14 gün ara ile 2 doz) kas içine uygulanacağı belirtildi. CoronaVac aşısıyla ilgili oluşturulan bir ön raporda, aşının hastalarda yorgunluk, baş ağrısı ve aşı yerinde ağrı gibi hafif yan etkilere yol açtığı ve aşının ilk iki faz testlerinde deneklerin yüzde 90’ından fazlasında antikor oluştuğu (bağışıklık oluştuğu) bilgisinin yer almakta olduğu da belirtildi.

Açıklamada, ayrıca “Aşılara erişimimizin beklendiği bu günlerde ülkemiz için de hızlıca bir aşılama stratejisi geliştirilmesi ve öncelikli aşılanması gereken grupların belirlenmesi gerekmektedir” denilerek, “bundan başka özel saklama ve transport koşulları gerektiren aşılar için gerekli ve yeterli hazırlığın yapılması da elzemdir. Yine benzer şekilde aşıların yapılacağı merkezler, görev alacak sağlık personelinin belirlenmesi ve eğitimi gibi hazırlıkların yanı sıra monitörizasyonun yapılmasına olanak sağlayacak teknik alt yapı da hazırlanmalıdır” ifadesine yer verildi.