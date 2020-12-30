Bugün Atatürk caddesi üzerinde meydana gelen olayda 18 aylık Deniz Güçkal ağır yaralandı.
Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada, ZRK 694 plakalı otomobilin sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe, bebek arabasındaki 18 aylık Deniz Güçkal ile arabayı iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Nnamdi Elvis EKWE (E-30) yönetimindeki ZRK 694 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solunda ayni istikamete doğru içinde bebek bulunan bebek arabasını itmekte olan Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU (K-40) ve bebek arabasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan Celal SONGUR sorumluluğundaki KS 327 plakalı araca ardından Asena ARHUN sorumluluğundaki RE 800 plakalı araca çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan yaya Dilek Hatay BAYRAKTAROĞLU ve bebek arabası içerisinde bulunan Deniz GÜÇKAL(K-18 Aylık)’ın tedavisi LDH Acil serviste sürüyor. Kazanın hemen ardından olay yerine giden trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan incelemelerde bulundu.
18 aylık Deniz bebek yoğun bakımda
Bugün meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak bebek arabası içerisinde bulunan Deniz GÜÇKAL(18 Aylık) tedavi görmekte olduğu LDH de beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.