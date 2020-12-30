18 aylık Deniz Güçkal ağır yaralandı

Bugün meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak bebek arabası içerisinde bulunan Deniz GÜÇKAL(18 Aylık) tedavi görmekte olduğu LDH de beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.