Derince - Avtepe Anayolu'nda kaza: 2 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Derince – Avtepe Anayolu’nda kaza: 2 yaralı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mihri Arcan

Derince-Avtepe anayolunda saat 12.30’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Bayram Karaman (E-49), yönetimindeki DN 433 plakalı araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Derince istikametinden Avtepe istikametine doğru seyreden Mihri Arcan (K-45) yönetimindeki JT 810 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.


Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:actepebayram karamanDerincekazaMihri Arcan
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