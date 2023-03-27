Balıkesir’de “Olimpik Duatlon” fırtınası

Triatlon sezonunun ikinci yarışı Pazar günü Balıkesir’de gerçekleştirildi. Kış aylarında düzenlenen koşu-bisiklet-koşudan oluşan duatlon yarışının “olimpik” mesafesi Balıkesir-Ercan-Akıncılar çemberi arasındaki güzergahta gerçekleşti. 8i takım, 5i sprint, 31 olimpik mesafe olmak üzere, toplam 44 bisikletlinin yer aldığı parkurda koşucu ve bisiklet sürücüsünden oluşan 8 takım arasında da güzel bir rekabet yaşandı.

En zorlu yarışlardan olan olimpik duatlon yarışının en hızlısı Aspava’dan Metin Kuşkurdan olurken, kadınların en hızlısı ise Tüfekçi’den Mine Devrim oldu.

19 yaş altı sporculara açılan sprint mesafede en hızlı sporcu ise Ares’ten Enis Alçıcı oldu.

Olimpik duatlonda sporcular 10 kilometre koşu ile yarışa başladı, ardından 40 kilometre bisiklet sürdü ve bu kez 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalıştı. En zorlu yarışlardan olan olimpik duatlonda sporcuların performansı ve finişe ulaşma mücadelesi görülmeye değerdi.

Sprint mesafede yarışan 19 yaş altı gençler ise 5 kilomete koştu, 20 kilometre bisiklet sürdü ve tekrar 2,5 kilometre koşarak dinişe ulaştı.

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN KUTLAMA

Balıkesir Olimpik Duatlon yarışının son bölümüne tanıklık eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu zorlu yarışta mücadele eden sporcuları kutladı ve organizasyonu düzenleyen, katkı koyanları da tebrik etti.

Yarış sonrası düzenlenen törende sporculara ödüllerini federasyon adına Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim ettiler.

Kategorilerden ilk 3’e giren sporcular şöyle:

OLİMPİK DUATLON GENEL KLASMAN

1.Metin Kuşkurdan Aspava Spor Kulübü 2:11:42

2.Hüseyin Arhan Ares Spor Kulübü 2:12:29

3.Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü 2:17:34

OLİMPİK DUATLON / KADINLAR

1.Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü 2:27:19

2.Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü 2:58:10

3.Püren E.Gözer Ares Spor Kulübü 3:11:39

SPRİNT DUATLON / GENÇLER

1.Enis Alcici Ares Spor Kulübü 1:07:21

2.Ayer Alcıcı Ares Spor Kulübü 1:15:11

3.Ahmet Erden Ares Spor Kulübü 1:15:12

OLİMPİK DUATLON / TAKIM

1.Tüfekçi Rockets Cemal İneci / İlker Ercen 1:58:29

2.Tüfekçi Forever Ali Kayral / Buğra Cömert 2:07:24

3.Ferdi takım Aysın Öztırak-Salih Kopça 2:14:37

Detaylı yarış sonuçları için federasyon web sayfası ziyaret edebilirsiniz:

Triatlon sezonunun ikinci yarışı Pazar günü Balıkesir’de gerçekleştirildi. Kış aylarında düzenlenen koşu-bisiklet-koşudan oluşan duatlon yarışının “olimpik” mesafesi Balıkesir-Ercan-Akıncılar çemberi arasındaki güzergahta gerçekleşti. 8i takım, 5i sprint, 31 olimpik mesafe olmak üzere, toplam 44 bisikletlinin yer aldığı parkurda koşucu ve bisiklet sürücüsünden oluşan 8 takım arasında da güzel bir rekabet yaşandı.

En zorlu yarışlardan olan olimpik duatlon yarışının en hızlısı Aspava’dan Metin Kuşkurdan olurken, kadınların en hızlısı ise Tüfekçi’den Mine Devrim oldu.

19 yaş altı sporculara açılan sprint mesafede en hızlı sporcu ise Ares’ten Enis Alçıcı oldu.

Olimpik duatlonda sporcular 10 kilometre koşu ile yarışa başladı, ardından 40 kilometre bisiklet sürdü ve bu kez 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalıştı. En zorlu yarışlardan olan olimpik duatlonda sporcuların performansı ve finişe ulaşma mücadelesi görülmeye değerdi.

Sprint mesafede yarışan 19 yaş altı gençler ise 5 kilomete koştu, 20 kilometre bisiklet sürdü ve tekrar 2,5 kilometre koşarak dinişe ulaştı.

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN KUTLAMA

Balıkesir Olimpik Duatlon yarışının son bölümüne tanıklık eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu zorlu yarışta mücadele eden sporcuları kutladı ve organizasyonu düzenleyen, katkı koyanları da tebrik etti.

Yarış sonrası düzenlenen törende sporculara ödüllerini federasyon adına Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim ettiler.

Kategorilerden ilk 3’e giren sporcular şöyle:

OLİMPİK DUATLON GENEL KLASMAN

1.Metin Kuşkurdan Aspava Spor Kulübü 2:11:42

2.Hüseyin Arhan Ares Spor Kulübü 2:12:29

3.Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü 2:17:34

OLİMPİK DUATLON / KADINLAR

1.Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü 2:27:19

2.Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü 2:58:10

3.Püren E.Gözer Ares Spor Kulübü 3:11:39

SPRİNT DUATLON / GENÇLER

1.Enis Alcici Ares Spor Kulübü 1:07:21

2.Ayer Alcıcı Ares Spor Kulübü 1:15:11

3.Ahmet Erden Ares Spor Kulübü 1:15:12

OLİMPİK DUATLON / TAKIM

1.Tüfekçi Rockets Cemal İneci / İlker Ercen 1:58:29

2.Tüfekçi Forever Ali Kayral / Buğra Cömert 2:07:24

3.Ferdi takım Aysın Öztırak-Salih Kopça 2:14:37

Detaylı yarış sonuçları için federasyon web sayfası ziyaret edebilirsiniz:

https://kttf.org/Anasayfa.html