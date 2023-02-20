Depremle ilgili mali kaynak yaratılmasına yönelik yasa tasarısı geri çekildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Depremle ilgili mali kaynak yaratılmasına yönelik yasa tasarısı geri çekildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Depremle ilgili mali kaynak yaratılmasına yönelik yasa tasarısı geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.  Genel Kurul’da Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı’nın geri çekildiği açıklandı.

Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde kararname ise Bakanlar Kurulu tarafından alınacak kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından iptal edilecek.


-Genel Kurul gecikmeli başladı

Saat 10.00’da toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 7 saat rötarla saat 17.10 sıralarında açıldı.

Genel Kurul’da ilk olarak, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde, Türkiye, Suriye ve KKTC’den hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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