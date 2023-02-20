Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2.tur karşılaşmaları yarın başlıyor.
Program şöyle:
Yarın
13:30 Atatürk Stadı: Göçmenköy – Merit A. Yeşilova (Evren Karademir)
22 Şubat Çarşamba
13:30 Cihangir Stadı: Cihangir – Yonpaş Dumlupınar (Fehim Dayı)
13:30 Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Ünmar Maraş (Şakir Azizoğlu)
13:30 Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke (Mehmet Sezener)
13:30 Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Türk Ocağı (Kerem Eran)
13:30 Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Pera L. Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
13:30 Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Mağusa Türk Gücü (Zekai Töre)
23 Şubat Perşembe
13:30 Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
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