Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur zamanı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur zamanı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 2.tur karşılaşmaları yarın başlıyor.

Program şöyle:


 

Yarın

13:30 Atatürk Stadı: Göçmenköy – Merit A. Yeşilova (Evren Karademir)

 

22 Şubat Çarşamba

13:30 Cihangir Stadı: Cihangir – Yonpaş Dumlupınar (Fehim Dayı)

 

13:30 Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Ünmar Maraş (Şakir Azizoğlu)

 

13:30 Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke (Mehmet Sezener)

 

13:30  Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Türk Ocağı (Kerem Eran)

 

13:30 Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Pera L. Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

 

13:30 Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Mağusa Türk Gücü (Zekai Töre)

 

23 Şubat Perşembe

13:30 Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

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Tags:2. turKıbrıs KupasıNorthernland
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