Deprem Komitesi toplandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Deprem Komitesi toplandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, bugün yaptığı toplantıda  davetlileri dinledi.

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle ilgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.


Komite toplantısına davetli olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

UBP Milletvekili  Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyeleri DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili  Ayşegül Baybars, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.  

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Tags:Deprem Komitesitürkiye cumhuriyeti
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