Denktaş: Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, toplumun gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 veya 5’inci sırada geldiğini, vatandaşın hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korktuğunu ifade etti.

Denktaş, “Hükümet şenlik halinde. İnsanlar sıkıntılı. Hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyorlar. Ben hastalığa yakalanırsam şayet devlet hastanesinden şaşmam. Oradaki organizasyonsuzluğu ve güvensizliği ortadan kaldırabilirlerse hayatımıza normal devam edebileceğiz” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Genç TV’de “Bugüne Dair” programına konuk olan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “başka bir hükümet olsa çok farklı olabilirdi. Onların döviz krizinde bize yaptığı muhalefeti biz onlara yapmadık. Ülkenin potansiyel imkanı çok fazla ancak onlar kendilerini aklamaya çalışıyor. Çünkü seçime odaklı çalışıyorlar. Eğitim, sağlık, geçim derdi umurlarında değil” şeklinde konuştu.

Yeterince doktor bulunduğunu ancak hemşire sayısının yetersiz olduğunu kaydeden Denktaş, “İyi ki Serdar Bey senin döneminde 92 hemşire alınmış diyorlar. Oradaki organizasyonsuzluğu ve güvensizliği ortadan kaldırabilseler hayatımıza daha kolay devam edebileceğiz. Sadece kamu doktorları üzerinden konuşuyorlar oysa bu ülkede kamu dışında çalışan doktorumuz ve özel hastanelerimiz de var. Onları da bu organizasyona dahil etmek gerekirdi. Neresinden tutsak hükümet elimizde kalıyor” dedi.

“Açıklanan vaka sayıları hakkında kaygım var”

Açıklanan vaka sayıları hakkında kaygılı olduğunu dile getiren Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, şöyle devam etti:

“Gizleyenler ve test yaptırmaktan imtina edenler var. Ev karantinası mutlaka hayata geçirilmeli.

Sosyal medyada söylenen bir şeyi, ‘bu da eksik yapalım’ diyen bir hükümet var. Böyle bir hükümet şimdiye kadar gelmedi. Eğrisi ile doğrusuyla bu hükümet devam edecek. En azından bu süreçte muhalefetle diyalog yollarını açarlarsa daha iyi olacaktır.”

“Sağlık çalışanları haklı”

Gerekli önlemlerin alınmamasına sağlıkçıların gösterdiği tepkilerin haklı olduğunu ifade eden Denktaş, “Basın üzerinden atışmak yerine tüm doktorları çağırıp gelin hep birlikte bunun altından kalkalım şeklinde samimi bir yaklaşım olsa çok dahi iyi olacaktır. Mecliste görüşülecek olan yasada kurallara uymayan vatandaşa ceza var da, çıkardığı yasalara uymayan hükümete ceza yok mu?” ifadelerini kullandı.

“İşi uzmanlarına bırakalım”

Ülkeye gelen insanların limanda ya da otobüslerde bekletildiğine işaret eden Denktaş, “Turizm acentelerini çağırıp bu görevleri onlara vermek gerekir. Devlet olarak bunları sen yapma, bırak bu işi bilenler yapsın. Ben bilirim demeyi bırakmak gerekir” dedi.

“Öğrenciler gelmeyiz diyor”

‘Ekimde okullar açılacak’ dendiğini kaydeden Denktaş şöyle devam etti:

“Üniversitelere şu anda gelmesi gereken öğrenciler sosyal medyadan gelmeyiz diye bağırıyor. Güvenmeyiz diyorlar. Oteller kapanmış, üniversiteler sıkıntıda, artık oturup konuşmalıyız. Seçime hepimiz odaklanmış durumdayız. Ancak seçim sonrası bunu mutlaka değerlendirmeliyiz.”

“İkisi de çok tehlikeli”

Serdar Denktaş, şunları da söyledi:

“Seçim propagandasını Türkiye’yi sevenler ve Türkiye’yi sevmeyenler olarak yapanlar var. Türkiyeli, Kıbrıslı ayrımı yaparak yürütmeye çalışanlar var. Bunun her ikisi de çok tehlikelidir. Bu ayrımla gidersek halkın %85’i Türkiye’yi sevmeyecek noktasına gelecek. Bu ülkenin tüm vatandaşları Kıbrıslı Türküm dediği gün bu sorun çözülecek. Hepimiz Türkiye kökenliyiz. Kurtulmalıyız bu ayrımdan. Bu yaklaşımlar Kıbrıslı Türkün Anadolu ile bağını zayıflatmaktadır. Buna çok dikkat etmek gerekir.

“Ankara ile Doğu Akdeniz konusunda da çok iyi çalışırım”

Benim sadece bu yönetim ile değil geçmiş yönetimlerle de zaman zaman tartışmam oldu. Kıbrıs’la ilgili bazı konularda ters düşmüşümdür. Halkımızın bize oy vermesinin nedeni haklarımızı korumaktır. Benim yaptığım odur ve ömrümce yapacağım. Bu demek değildir ben Türkiye’yi sevmem. Tam aksine bir yanlış varsa onu birlikte düzeltmeliyiz. Bu dönemde Ankara ile, Doğu Akdeniz konusunda da çok iyi çalışırım. Çünkü onlar da Denktaş çizgisine yakın hale geldi.”

“Birbirimizi kucaklamalıyız”

Serdar Denktaş olarak Kıbrıs Türk halkının her kesiminden oy alacağım. Büyük destekler geliyor. Her partiden insan var birlikte çalışacağım. Bütün vatandaşlar arasında ayrım yapmadım. Şimdi bunun hasat zamanıdır. Bu ülkede birbirimiz ile selamlaşamayacak, aynı masada kahvaltı yapamayacaksak nasıl kucaklayacağız… Ben Kıbrıs Türk Halkının adayıyım. Cumhurbaşkanı da seçileceğim. Hedefim 5 yıl sonraydı ama öne aldım.”