Denktaş: Tüm sanat camiasını birlikte ses vermeye davet ederim

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş sosyal medya paylaşımında bugün kültür/ sanat derneklerine yardım tüzüğünde yapılan değişikliği eleştirerek sanatın demokratik ortamının bozulduğunu dile getirdi. Ve tüm sanat camiasından destek istedi.

Denktaş’ın paylaşımı:

Sağlık ve ekonomi gündemi ile uğraşırken kaşla göz arasında kültür/sanat derneklerine yardım tüzüğünde yapılan değişiklikle, Kültür Bakanlığım döneminde ilgili örgütlerle birlikte uzun süre çalışarak oluşturduğumuz olabildiğince demokratik ortam fes edilmiş, siyasetin kültüre bulaşmasının önü açılmıştır. Sanatın kültürün sınırı yoktur. Tek bir beynin sanatı ve sanatçıyı yönlendirmeye kalkması kültürü; tek bir beynin sanatçıyı siyasal maksatlarla kısıtlaması veya yönlendirmeye çalışması ise, sürekli ve kendi dinamiğinde zenginleşen kültürel yapıyı ortadan kaldırır.

Bu son derece yanlış kararı durdurmak için tüm sanat camiasını birlikte ses vermeye davet ederim. Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.